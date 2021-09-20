Сергей Митрохин, представляющий партию «Яблоко» на выборах в Госдуму, побеждает в одномандатном округе в Москве, – следует из предварительных данных Центризбиркома. После подсчета более 80% протоколов он набирает почти 27% голосов.

Также кандидат от «Яблока» Владимир Рыжков лидирует на довыборах в Московскую городскую думу по одному из округов.