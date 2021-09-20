«Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме, – утверждает секретарь генсовета партии Турчак

«Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме, – утверждает секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Предварительно у «единороссов» будет 315 мандатов. Ранее Турчак заявил, что голосование в России проходило в конкурентной и честной борьбе.

Андрей Турчак сказал, что планирует провести встречи с пятеркой лидеров предвыборного списка партии в Госдуму, чтобы уточнить их позиции по работе в нижней палате парламента.

Отметим, что на встрече сторонников партии не было лидеров списка Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.