В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения премии «Эмми»

Сериал «Корона» стал лидером по числу номинаций на телевизионном аналоге «Оскара», претендовав на награду сразу в 24 категориях. В результате сама картина была признала лучшим драматическим сериалом, Джиллиан Андерсон, сыгравшая бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, удостоена награды как лучшая актриса второго плана, аналогичный приз в своей категории получил Тобиас Мензис, представшей на экране в образе принца Филиппа.

Лучшим комедийным сериалом жюри назвали картину «Тед Лассо», а британцы Ханна Уэддингхэм и Бретт Голдстин удостоились наград за лучшие роли второго плана в этой номинации. «Ход королевы» объявлен лучшим мини-сериалом. Кейт Уинслет получила награду за лучшую женскую роль в мини-сериале «Мейер из Исттауна», а аналогичной награды среди мужчин удостоен Юэн Макгрегор за роль в сериале «Холстон».

В этом году церемония прошла в очном формате. Правда, организаторы настояли на том, чтобы все участники были вакцинированы, а гости могли взять в сопровождение не более 4 человек.

Летом на кинопремию впервые номинировали трансгендерную актрису ЭмДжей Родригес. Она боролась за награду в категории «Лучшая женская драматическая роль».