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09:03, 20 сентября 2021

Все действующие главы субъектов или же их исполняющие обязанности лидируют на губернаторских выборах в 9 регионах

В их числе – и Михаил Дегтярев, получивший, по данным ЦИКа, 57% голосов. Свыше года он исполняет обязанности губернатора Хабаровского края после ареста прежнего главы региона Сергея Фургала. Между тем назначение Дегтярева сопровождалось протестами.

Временным губернатором Хабаровского края Дегтярев, который являлся депутатом Госдумы от ЛДПР, стал в конце июля прошлого года – спустя полторы недели после ареста его предшественника и однопартийца Фургала. В это время в регионе ежедневно проходили протесты с требованием открытого суда над Фургалом и одновременно – отставки нового главы региона.

Дегтярев, в свою очередь, критически реагировал на митинги и шествия в центре Хабаровска, численность которых достигала, по разным оценкам, 10 тысяч человек. Так, он утверждал, что их организаторами были некие «провокаторы», в том числе, из Грузии, и поддерживал разгон протестующих силовиками.

Несогласованные пикеты с требованием отставки Дегтярева проходили и этим летом. Вместе с тем его выдвижение поддерживали в Кремле, а президент Владимир Путин пожелал политику удачи на голосовании. На губернаторских выборах Дегтяреву не противостоял кандидат от «Единой России», а основным оппонентом оказалась телеведущая Марина Ким, баллотировавшаяся от партии «Справедливая Россия – За правду».

Тем временем лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью «Эху Москвы» выразил мнение, что назначение Дегтярева исполняющим обязанности главы Хабаровского края было ошибкой. По мнению Жириновского, это привело к тому, что жители региона обиделись на партию.


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