Представители «Единой России» и «Справедливой России» просят пересмотреть итоги голосования на выборах в Якутии

Представители «Единой России» и «Справедливой России» просят пересмотреть итоги голосования на выборах в Госдуму в Якутии. Как сообщил председатель местного избиркома Евгений Федоров, будет проведено разбирательство. По предварительным данным, после обработки 100% протоколов КПРФ набирает более 35% голосов. У «Единой России» 33%, затем идут «Новые люди» с почти 10% и «Справедливая Россия», у которой 8%.