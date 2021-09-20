В Государственную думу, по итогам состоявшихся накануне выборов, имеют шанс пройти пять партий

После подсчета 75% голосов Единая Россия» увеличивает отрыв от коммунистов – у нее 49% голосов, у КПРФ – 20%. На третьем и четвертом месте идут ЛДПР и «Справедливая Россия», у которых около 7,5%. У партии «Новые люди» меньше 6%, но она еще сохраняет шанс войти в состав нижней палаты парламента.

Между тем еще не опубликованы результаты электронного голосования в Москве. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов утверждает, что сначала будут представлены общие итоги электронного и бумажного голосования. Венедиктов отметил, что низкая скорость обработки электронных голосов не стала сюрпризом.