Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве. Дожди разной степени интенсивности сохраняться в столичном регионе до середины недели. Всему виной южный циклон, который движется от берегов Черного моря. При этом температура отстает от климатической нормы для этого времени на 3-5 градусов. В Москве действует повышенный уровень погодной опасности.