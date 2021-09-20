Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве. Дожди разной степени интенсивности сохраняться в столичном регионе до середины недели. Всему виной южный циклон, который движется от берегов Черного моря. При этом температура отстает от климатической нормы для этого времени на 3-5 градусов. В Москве действует повышенный уровень погодной опасности.
2021-09-20T08:34:26+03:00
2021-09-20T08:34:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2906600-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 20 сентября 2021
Загрузка комментариев...