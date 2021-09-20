Доля людей старше 65 лет достигла в Японии 29%

Это рекорд, – сообщают сегодня власти. По прогнозам, через 20 лет эта доля увеличится до 35%. При этом эксперты отмечают, что стремительное старение нации вместе с низкой рождаемостью способны вызвать проблемы в сфере социального обеспечения. К примеру, работающие сейчас японцы могут лишиться достойных выплат, которые получают нынешние пенсионеры.
2021-09-20T08:34:09+03:00
2021-09-20T08:34:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 20 сентября 2021
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