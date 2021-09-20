Доля людей старше 65 лет достигла в Японии 29%

Это рекорд, – сообщают сегодня власти. По прогнозам, через 20 лет эта доля увеличится до 35%. При этом эксперты отмечают, что стремительное старение нации вместе с низкой рождаемостью способны вызвать проблемы в сфере социального обеспечения. К примеру, работающие сейчас японцы могут лишиться достойных выплат, которые получают нынешние пенсионеры.