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08:34, 20 сентября 2021

Доля людей старше 65 лет достигла в Японии 29%

Это рекорд, – сообщают сегодня власти. По прогнозам, через 20 лет эта доля увеличится до 35%. При этом эксперты отмечают, что стремительное старение нации вместе с низкой рождаемостью способны вызвать проблемы в сфере социального обеспечения. К примеру, работающие сейчас японцы могут лишиться достойных выплат, которые получают нынешние пенсионеры.


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