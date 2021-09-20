Сериал «Корона» получил телевизионную премию «Эмми» как лучший драматический сериал. Отмечены также Оливия Колман и Джош О”Коннор, сыгравшие в нем главные роли. «Ход королевы» признан лучшим мини-сериалом. Кейт Уинслет удостоена «Эмми» за роль в мини-сериале «Мейер из Исттауна», а Юэн Макгрегор получил премию за свою работу в сериале «Холстон».
2021-09-20T08:33:32+03:00
2021-09-20T08:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 20 сентября 2021
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