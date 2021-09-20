«Единая Россия» после обработки 70 процентов протоколов набирает 48% голосов на выборах в Госдуму

У КПРФ 20%. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты улучшили результат по сравнению с прошлыми выборами. У ЛДПР на данный час около 7,5% голосов, у «Справедливой России— За правду» почти столько же, у «Новых людей» — 5,5%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что нарушений на выборах в России стало «на порядок меньше». Те, что имеются, скрыть невозможно заверила председатель ЦИКа. ЦИК по итогам избирательной кампании представит свои соображения законодателям и в Кремль, добавила Памфилова.