Бывший министр транспорта Ливана должен дать сегодня показания по делу о взрыве селитры в порту столицы

С момента трагедии прошло уже больше года.

Допрос экс-министра Юсефа Фенианоса ожидается сегодня. По крайней мере на прошлой неделе судья Тарек Битар, который занимается делом о взрыве в порту, выписал в этих целях ордер на арест бывшего члена правительства. Сообщения о его задержании пока не поступало. По данным телеканала France 24, власти республики не знают, где именно находился Фенианос.

Также на допрос должен явиться и бывший премьер-министр Хасан Диаб, однако, как писала ливанская газета An Nahar, после требования приехать к судье он улетел в США, чтобы навестить родственников. Следователи считают, что Диаб и Фенианос виновны в преступной халатности. По этой версии они могли знать о грузе селитры в порту и о том, что его хранят с нарушениями правил безопасности, но ничего не сделали.

Тем временем родственники погибших в результате взрыва вышли в минувший четверг на митинг и обвинили власти в умышленном затягивании расследования. Организаторы пообещали перейти от мирных акций «к более решительным», если виновных не отдадут под суд.

Взрыв селитры в порту Бейрута произошел четвертого августа прошлого года. Погибло тогда более двухсот человек и еще более двух тысяч получило ранения разной степени тяжести.