Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм, пишет газета РБК. Крупа в некоторых регионах стоила больше, чем весной 2020-го, когда ее активно скупали в преддверии карантина. Гречка непрерывно дорожала последний год. Он входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство пристально следит за ценами на нее. Заводам минувшим летом не хватало сырья для производства крупы, отмечает газета. Однако пока точно не известно, действительно ли гречихи мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам. Помимо этого резко увеличился экспорт.