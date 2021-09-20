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08:03, 20 сентября 2021

В Государственную думу впервые за почти 15 лет может войти сразу 5 партий

Несмотря на то, что подсчет бюллетеней еще продолжается, очевидно, что правящая партия «Единая Россия» забирает себе почти половину голосов. Таким образом, как пишет агентство «Интерфакс», они снова могут получить конституционное большинство в Думе.

Следом идет КПРФ, набирая 20%. Показатели партии на протяжении несколько часов постоянно снижаются, но колеблются на этой отметке. Тройку замыкает ЛДПР, за которую свои голоса отдали 8% граждан. Также в Госдуму, судя по нынешним данным Центризбиркома, проходят «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Показатели последней партии также постепенно уменьшаются. Сейчас она балансирует на грани 5% барьера.
По одномандатным округам в лидерах вновь единороссы. Их количество максимально приблизилось к двум сотням из 225 возможных.
На данный момент обработано 70% голосов.

На протяжении всех трех дней голосования в ЦИКе заверяли, что нарушений по регионам почти нет. Так, за минувший день на официальном уровне признали только 8 случаев вбросов бюллетеней. Между тем независимые наблюдатели сообщила о тысячах подобных инцидентах.

Пятая партия может пройти в Госдуму. «Новые люди» пока еще сохраняют шансы преодолеть проходной барьер. Советник лидера партии, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева объяснила успех этой политической силы выбранной тактикой.

Новому составу Думы, по мнению научного сотрудника University college of London Владимира Пастухов, придется обеспечивать в том числе предстоящие через несколько лет президентские выборы. Пастухов добавил, что пока не видит предпосылок для массовых протестов в России. В том числе из-за давления на общество.


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