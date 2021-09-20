Росавиация, как пишет «КоммерсантЪ», предложила обсудить запрет ночных рейсов на недостаточно оборудованных площадках

Росавиация, как пишет газета «КоммерсантЪ», предложила обсудить запрет ночных рейсов на недостаточно оборудованных площадках. Посадки ночью в сложных метеоусловиях формально не разрешаются и сейчас, однако, как говорят эксперты, иногда они неизбежны в малой авиации. Запрет, по словам специалистов, может полностью парализовать небольшие посадочные площадки, которые не могут позволить себе дорогостоящее оборудование. Дискуссия возникал после недавней катастрофы двухмоторного легкого самолета в Иркутской области. Он разбился при повторном заходе на посадку ночью в условиях ограниченной видимости. Погибли три пассажира и второй пилот.
2021-09-20T07:33:08+03:00
2021-09-20T07:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 20 сентября 2021
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