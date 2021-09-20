Центризбирком планирует разобраться с задержкой подсчета итогов электронного голосования в Москве

В комиссии заверили, что информация о решении отложить обнародование итогов не соответствует действительности. Глава ЦИКа Элла Памфилова напомнила, что уже накануне вечером они подвели итоги электронного голосования по шести регионам, кроме Москвы. Памфилова добавила, что причины задержки с данными по столице в ЦИКе пока неизвестны. В Общественном штабе по наблюдению за выборами поясняли ранее, что расшифровка результатов онлайн-голосования затягивается из-за подсчета т.н. измененных голосов.