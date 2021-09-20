В российском футбольном чемпионате пройдет один из самых знаковых матчей первого круга – дерби ЦСКА – Спартак

Этой осенью матч не совсем обычен.

Можно сколько угодно говорить о том, что места в таблице в данном случае не имеют значения, но констатировать приходится. Оба клуба пребывают в кризисе, занимая 9 и 8 места. ЦСКА при этом проигрывал конкурентам – Зениту, Локомотиву, а Спартак отдал очки коллективам попроще. Красно-белые попали в неприятную кадровую ситуацию. На месяц выбыл Роман Зобнин, заменить которого по сути некем. Не сможет сыграть и нападающий Соболев. У ЦСКА тоже есть потери. Это и пришедший из Локомотива хавбек Мухин, и защитник Щенников. После отставки Ивицы Олича клуб решил не спешить с новым тренером и с командой работает недавний ветеран Алексей Березуцкий. Пока хозяева терпят отсутствие результата, но их выдержка не безгранична. Тоже самое можно сказать и о коллеге Брезуцкого Руи Виттории. По слухам, он может быть уволен в случае поражения.



Матч Чемпионата России по футболу между ЦСКА и Спартаком начн6ется в 19.30. Трансляция на канале Матч ТВ.