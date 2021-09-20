Сериал «Ход королевы» завоевал международную телепремию Emmy в категории «лучший мини-сериал»

Он рассказывает о жизни вымышленного вундеркинда-шахматистки в годы Холодной войны. Консультантом съемочной группы был шахматист, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Кроме того, триумфатором нынешней церемонии Emmy стал сериал «Корона». Он взял награду в категории «Лучший драматический сериал», премии удостоены исполнители главных ролей и ролей второго плана, режиссура и сценарий.