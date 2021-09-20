«Единая Россия», по подсчетам «Интерфакса», может вновь получить конституционное большинство в Государственной Думе

«Единая Россия», по подсчетам агентства «Интерфакс», может вновь получить конституционное большинство в Государственной Думе. По предварительным данным, партия власти претендует более чем на 300 кресел в новом составе парламента. Накануне с победой соратников по «Единой России» поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

КПРФ набирает, по предварительным данным, около 22% голосов. Также в Госдуму проходят ЛДПР и «Справедливая Россия», сохраняет шансы и пята политическая сила – партия «Новые люди».

Тем временем на губернаторских выборах в лидеры вышли действующие руководители регионов, которые приняли участие в них. В том числе врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев. Ранее сторонники арестованного экс-губернатора Сергея Фургала выходили на акции в том числе с критикой в адрес Дегтярева. Сам глава региона уже дал оценку прошедшей кампании и своей работе.

В семи регионах в том числе в Москве голосование проходило в том числе в электронном виде. Явка в столице на электронном голосовании составила 96,5%, отметил руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Венедиктов также рассказал, что попытки атак на систему ДЭГ не увенчались успехом.

В Центризбиркоме говорят, что подсчет данных электронного голосования в Москве займет больше времени. Это связано с большим количеством записавшихся, их почти 2 миллиона, пояснили представители комиссии. По их словам, требуется уточнить списки избирателей, участников дистанционного электронного голосования, это само по себе непростая процедура, передает агентство РИА Новости. Точное время обнародования результатов в комиссии не назвали. Накануне вечером комиссия опубликовала результаты онлайн-голосования в шести регионах без учета столицы. Представители оппозиции в свою очередь говорят, что опасаются подтасовок результатов выборов.