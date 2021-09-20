В Госдуму впервые за несколько лет могут пройти пять партий

Новая политическая сила под названием «Новые люди» пока что преодолевает проходной барьер. После подсчета почти половины протоколов эта партия получает чуть более 6%. Лидирует «Единая Россия», у нее около 45%, следом идет КПРФ – менее 22%. На третьем и четвертом местах, соответственно «ЛДПР и «Справедливая Россия». 8% и 7,5% голосов. Кандидаты от партии власти также лидируют в подавляющем большинстве одномандатных округах – 193 из 225.

Шансы партии «Новые люди» на попадание в новый состав государственной думы весьма высоки, полагает политолог Аббас Галлямов. Представителям этой политической силы удалось понять запрос избирателя и заострить риторику на внутренних проблемах, пояснил эксперт в эфире «Эха Москвы».

Аббас Галлямов отметил, что скорее считает удивительным и завышенным, результат, который продемонстрировала партия власти.