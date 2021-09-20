Футболисты ЦСКА принимают на своем поле столичный «Спартаком»

Предстоящая встреча является центральным матчем восьмого тура Российской премьер лиги. Оба клуба сейчас располагаются в середине турнирной таблицы. Также в понедельник «Урал» играет с «локомотивом», а казанский «Рубин» с питерским «Зенитом».

