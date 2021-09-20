Телесериал «Корона» стал одним триумфаторов церемонии вручения премии Emmy

Исполнители роли королевы Елизаветы II и ее сына, принца Чарльза, Оливия Коулман и Джон О”Коннор получили награды в номинациях «Лучшая актриса…» и «Лучший актер в драматическом телесериале». Также сериал удостоился премии за сценарий и режиссуру, награду получила актриса Джиллиан Андерсон, которая исполнила роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Еще одной работой, собравшей уже несколько статуэток, стал комедийный сериал «Тэд Лассо».
2021-09-20T06:06:00+03:00
2021-09-20T06:06:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:06, 20 сентября 2021
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