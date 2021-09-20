На западе Украины сегодня начнутся учения с участием военных блока НАТО

В Министерстве обороны сказали, что это важный шаг по вступлению страны в альянс.

В учениях Rapid Trident 2021 примут участие шесть тысяч военнослужащих из пятнадцати стран и это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Как отмечали в Командовании Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины, ожидается, что впервые в истории этих манёвров проведут тактические отработки многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников.

В ведомстве добавили, что проведение Rapid Trident – это шаг Киева на пути к членству в НАТО. Предполагается, что учения повысят уровень подготовки и оперативности войск, а также улучшат совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других партнёров.

Учения продлятся до первого октября. Проведут их на военном полигоне в тридцати километрах к западу от Львова.

Эти манёвры проходят на территории Украины ежегодно, начиная с 2006-ого года.