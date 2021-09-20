В Канаде сегодня должны состояться внеочередные парламентские выборы

О намерении собрать новый парламент премьер-министр страны сообщил чуть больше месяца назад. По словам Джастина Трюдо, решающим фактором для проведения голосования именно сейчас стал вопрос борьбы с коронавирусом.

Основные кандидаты, борющиеся на этих выборах — Либеральная, Консервативная, Новая демократическая партия, Партия зеленых, Квебекский блок и Народная партия Канады. При этом, как отмечают эксперты, Либеральная партия, которую возглавляет Трюдо, незначительно, но все же может обойти своих основных оппонентов – консерваторов.

Для укрепления политических позиций Джастин Трюдо пообещал соотечественникам, что после выборов правительство Канады будет наказывать протестующих против коронавирусных мер. Таким образом он обвинил Консервативную партию, которые по словам Трюдо, неоднократно поддерживала протестное движение.

Избирательные участки будут открыты с 9 утра до 9 вечера по местному времени. Из-за пандемии коронавируса не исключается, что подсчет голосов займет больше времени, чем обычно.