«Единая Россия» лидирует на думских выборах

Партия власти набирает почти 47% голосов, ее кандидаты лидируют почти в двухстах одномандатных округах. Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил соратников с победой.

Вторыми после «Единой России» идут коммунисты – около 21%. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов накануне был доволен результатами.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова настаивает, что нарушений было минимум.

Результаты выборов, по мнению политолога Глеба Павловского, не имеют отношения к вопросу о распределении власти. Они скорее носят ритуальный характер, сказал эксперт в эфире «Эха Москвы».