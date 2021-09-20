Американская актриса Джиллиан Андерсон стала обладательницей премии в области телевидения Emmy

Она победила в номинации «Лучшая актриса второго плана» за исполнение роли британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в телесериале «Корона». Создатели теледрамы о королевской семьи уже получили несколько статуэток, в том числе за лучший сценарий и режиссуру. Для Андерсон это уже вторая победа на премии Emmy. Первую награду она получила почти четверть века назад за роль в сериале «Секретные материалы».