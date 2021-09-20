Марш равенства прошел в Киеве

На акцию в поддержку равных прав для ЛГБТ-сообщества, по словам организаторов, вышли тысячи людей, акция обошлась без крупных провокаций и нарушений порядка. Демонстранты требовали от властей Украины принять законопроект о борьбе с дискриминацией и усилении ответственности за преступления на почве гомофобии и других проявлений нетерпимости. На мероприятии присутствовали также представители иностранных посольств.