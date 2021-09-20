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05:02, 20 сентября 2021

Марш равенства прошел в Киеве

На акцию в поддержку равных прав для ЛГБТ-сообщества, по словам организаторов, вышли тысячи людей, акция обошлась без крупных провокаций и нарушений порядка. Демонстранты требовали от властей Украины принять законопроект о борьбе с дискриминацией и усилении ответственности за преступления на почве гомофобии и других проявлений нетерпимости. На мероприятии присутствовали также представители иностранных посольств.


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