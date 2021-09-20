В Госдуму по итогам голосования, по предварительным подсчетам, проходят пять партий

После обработки половины протоколов «Единая Россия» набирает 46% голосов, следом идет КПРФ, почти 21,5%. Далее ЛДПР и «Справедливая Россия», соответственно чуть более 8% и 7,5% голосов. Шансы преодолеть проходной барьер пока остаются у партии «Новые люди». Сейчас они набирают почти 6% голосов.
2021-09-20T05:01:40+03:00
2021-09-20T05:01:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:01, 20 сентября 2021
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