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04:02, 20 сентября 2021

«Ъ»: Росавиация предложила обсудить запрет ночных рейсов на недостаточно оборудованных площадках

Посадки ночью в сложных метеоусловиях формально не разрешаются и сейчас, однако, как говорят эксперты, иногда они неизбежны в малой авиации. Запрет, по словам специалистов, может полностью парализовать небольшие посадочные площадки, которые не могут позволить себе дорогостоящее оборудование.
Дискуссия возникал после недавней катастрофы двухмоторного легкого самолета в Иркутской области. Он разбился при повторном заходе на посадку ночью в условиях ограниченной видимости. Погибли три пассажира и второй пилот.


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