«Ъ»: Росавиация предложила обсудить запрет ночных рейсов на недостаточно оборудованных площадках

Посадки ночью в сложных метеоусловиях формально не разрешаются и сейчас, однако, как говорят эксперты, иногда они неизбежны в малой авиации. Запрет, по словам специалистов, может полностью парализовать небольшие посадочные площадки, которые не могут позволить себе дорогостоящее оборудование.

Дискуссия возникал после недавней катастрофы двухмоторного легкого самолета в Иркутской области. Он разбился при повторном заходе на посадку ночью в условиях ограниченной видимости. Погибли три пассажира и второй пилот.