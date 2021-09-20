Российское посольство в Париже проверяет сообщения о задержании россиянина за стрельбу по прохожим

Представитель дипмиссии сказал агентству ТАСС, что узнали об инциденте из прессы. Как передает французский телеканал BFM, полиция задержала подозреваемого в стрельбе по людям из пневматической винтовки. Инцидент произошел на Елисейских полях. По данным канала, задержанный является российским гражданином. Сообщается о четырех пострадавших.
2021-09-20T04:02:03+03:00
2021-09-20T04:02:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:02, 20 сентября 2021
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