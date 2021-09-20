Российское посольство в Париже проверяет сообщения о задержании россиянина за стрельбу по прохожим

Представитель дипмиссии сказал агентству ТАСС, что узнали об инциденте из прессы. Как передает французский телеканал BFM, полиция задержала подозреваемого в стрельбе по людям из пневматической винтовки. Инцидент произошел на Елисейских полях. По данным канала, задержанный является российским гражданином. Сообщается о четырех пострадавших.