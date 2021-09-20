Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что избиратель «услышал и поверил» партии

Он уверен, что его соратники вдвое или даже втрое улучшили результат по сравнению с предыдущими думскими выборами. Также Зюганов сомневается, что «Единой России» удастся сохранить в нижней палате нового созыва конституционное большинство. В руководстве компартии говорят, что она показала рост в первую очередь в регионах Дальнего Востока.