Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что избиратель «услышал и поверил» партии

Он уверен, что его соратники вдвое или даже втрое улучшили результат по сравнению с предыдущими думскими выборами. Также Зюганов сомневается, что «Единой России» удастся сохранить в нижней палате нового созыва конституционное большинство. В руководстве компартии говорят, что она показала рост в первую очередь в регионах Дальнего Востока.
2021-09-20T04:01:43+03:00
2021-09-20T04:01:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:01, 20 сентября 2021
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