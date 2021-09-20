«Единая Россия» планирует наполовину обновить свою фракцию в Госдуме нового созыва

Ее пополнят депутатами, которые раньше никогда не избирались, пояснили в руководстве партии. Там назвали такое решение реализацией запроса на обновление. Пока что партия власти лидирует по итогам выборов как в целом по партийным спискам, так и по одномандатным округам.