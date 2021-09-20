Потепление ожидается в центре европейской части России только к концу недели

В пятницу воздух в городе прогреется днем до 13 градусов, говорят в Гидрометцентре. При этом погода останется пасмурной, рассказали специалисты агентству ТАСС. Ожидаются кратковременные дожди. С понедельника по среду, по данным ведомства, температура будет в пределах 5-8 градусов тепла, с порывами ветра до 17 м/с.
2021-09-20T03:02:59+03:00
2021-09-20T03:02:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:02, 20 сентября 2021
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