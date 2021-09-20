Потоки лавы достигли жилых домов на одном из Канарских островов, сообщают очевидцы

Испанские власти эвакуировали более 2 тысяч человек, в том числе 500 туристов. Извержение вулкана на острове Пальма началось накануне днем. Из-за разгула стихии испанский премьер Педро Санчес решил отложить поездку в США и направиться на архипелаг. Последний раз извержение в регионе было зафиксировано полвека назад.
2021-09-20T03:02:43+03:00
2021-09-20T03:02:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:02, 20 сентября 2021
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