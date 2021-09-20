Сайт «Новой газеты» уже несколько часов подвергается атаке

По словам представителей редакции, она началась в воскресенье после полудня. Первая атака привела к тому, что интернет-ресурс перестал открываться. К вечеру специалистам удалось справиться с атакой, однако последовали новые, причем мощнее первой, пишет «Новая». Причем нападению подвергся в том числе сервер издания.