Сайт «Новой газеты» уже несколько часов подвергается атаке

По словам представителей редакции, она началась в воскресенье после полудня. Первая атака привела к тому, что интернет-ресурс перестал открываться. К вечеру специалистам удалось справиться с атакой, однако последовали новые, причем мощнее первой, пишет «Новая». Причем нападению подвергся в том числе сервер издания.
2021-09-20T03:02:24+03:00
2021-09-20T03:02:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:02, 20 сентября 2021
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