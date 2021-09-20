Действующие руководители лидируют в регионах, где проходили губернаторские выборы

В том числе в Хабаровском крае, где местные жители выходили на акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и против врио Михаила Дегтярева. Дегтярев, по последним данным, побеждает в первом же туре, он набирает чуть более половины голосов.
2021-09-20T03:02:06+03:00
2021-09-20T03:02:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:02, 20 сентября 2021
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