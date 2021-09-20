Действующие руководители лидируют в регионах, где проходили губернаторские выборы

В том числе в Хабаровском крае, где местные жители выходили на акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и против врио Михаила Дегтярева. Дегтярев, по последним данным, побеждает в первом же туре, он набирает чуть более половины голосов.