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02:20, 20 сентября 2021

Памфилова: ЦИК изучит ситуацию с задержкой подведения итогов дистанционного электронного голосования в Москве

Центризбирком изучит ситуацию с задержкой подведения итогов дистанционного электронного голосования в Москве на выборах депутатов Госдумы, информация о решении ЦИК отложить обнародование итогов не соответствует действительности. Об этом в ночь на понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила главе Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексею Венедиктову, который общался с ней по громкой связи в присутствии журналистов.

«Я официально заявляю, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК для принятия такого решения. Но этого решения не было, поскольку никаких оснований для этого тоже не было», — сказала Памфилова.

Памфилова назвала уткой утверждения о якобы имеющихся планах переноса подведения итогов голосования на завершившихся в воскресенье выборах.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ЦИК якобы отложил обнародование итогов дистанционного голосования в Москве.


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