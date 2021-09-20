В Центризбиркоме говорят, что подсчет данных электронного голосования в Москве займет больше времени

Это связано с большим количеством записавшихся, их почти 2 миллиона, пояснили представители комиссии. По их словам, требуется уточнить списки избирателей, участников дистанционного электронного голосования, это само по себе непростая процедура, передает агентство РИА Новости. Точное время обнародования результатов в комиссии не назвали.

Накануне вечером комиссия опубликовала результаты онлайн-голосования в шести регионах без учета столицы. Представители оппозиции в свою очередь говорят, что опасаются подтасовок результатов выборов.