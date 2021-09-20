«Новая газета»: Полиция в Санкт-Петербурге массово задерживала членов избиркомов от оппозиционных кандидатов

Это происходило накануне вечером в разных районах города. Первые задержания начались сразу после закрытия участков. Полицейские, по словам некоторых членов комиссий, не объяснили причину задержания, но сообщили, что в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях.
2021-09-20T02:02:05+03:00
2021-09-20T02:02:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:02, 20 сентября 2021
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