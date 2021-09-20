Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что нарушений на выборах в России стало «на порядок меньше»

Те, что имеются, скрыть невозможно заверила председатель ЦИКа. По ее мнению, российская избирательная система стало достаточно прозрачной, что любое нарушение, даже минимальное, выходит на поверхность.

В свою очередь в движении в защиту прав избирателей «Голос» сказали накануне «Эху», что накануне на голосовании было зафиксировано аномально высокое количество жалоб на нарушения. Как правило речь шла о попытках давления на наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Российские власти считают «Голос» иностранным агентом.