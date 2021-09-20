Кандидаты от «Единой России», как говорят в Центризбиркоме, лидируют почти в 190 одномандатных округах

Партия власти, по предварительным данным, имеет шансы на получение конституционного большинства в новом составе Государственной думы.

После обработки трети бюллетеней у «Единой России», как следует из данных ЦИКа, 45% голосов. Это 101 место в парламенте, подсчитало агентство «Интерфакс». За счет не прошедших в Думу партий «единороссы» могут претендовать еще на десять мест. КПРФ набирает около 22%. Следом идут ЛДПР и «Справедливая Россия», соответственно чуть более 8% и 7% голосов. Шансы пройти в Госдуму есть и у пятой партии, «Новые люди». Сейчас она набирают около 6% голосов.