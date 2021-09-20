Сайт «Новой газеты» подвергся уже второй атаке

Она оказалась мощнее чем первая, накануне днем, говорят в редакции. Из-за этого интернет-ресурс некоторое время был недоступен. С чем могут быть связаны эти атаки, представители издания затруднились предположить. Там также пока не уточнили, откуда именно идут атаки на сайт.