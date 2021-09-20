Сайт «Новой газеты» подвергся уже второй атаке

Она оказалась мощнее чем первая, накануне днем, говорят в редакции. Из-за этого интернет-ресурс некоторое время был недоступен. С чем могут быть связаны эти атаки, представители издания затруднились предположить. Там также пока не уточнили, откуда именно идут атаки на сайт.
2021-09-20T01:03:04+03:00
2021-09-20T01:03:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2906490-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:03, 20 сентября 2021
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