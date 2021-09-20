Двое членов участковой избирательной комиссии в одном из районов Санкт-Петербурга устроили погром на участке

Они порвали пакеты с бюллетенями, сломали урну для голосования и вытряхнули из нее все бумаги. Обоих позже увезли в отдел полиции. В городском избиркоме, как пишет интернет-издание «Фонтанка», не исключили, что рассыпанные бюллетени могут признать недействительными.
2021-09-20T01:02:47+03:00
2021-09-20T01:02:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:02, 20 сентября 2021
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