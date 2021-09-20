Пять партий, по предварительным данным, проходят в Государственную думу по итогам выборов

После обработки трети протоколов «Единая Россия» набирает 45% голосов. Следом идет КПРФ, около 22%. Далее ЛДПР и «Справедливая Россия», соответственно чуть более 8% и 7% голосов. Шансы преодолеть проходной барьер пока остаются у партии «Новые люди». Сейчас они набирают около 6,5% голосов.
2021-09-20T01:00:50+03:00
2021-09-20T01:00:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:00, 20 сентября 2021
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