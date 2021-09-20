Полиция массово задерживает членов избиркомов в разных районах Петербурга

Речь идет о представителях оппозиционных кандидатов, пишет «Новая газета». Депутат Борис Вишневский, который предварительно побеждает единоросса в своем округе, приехал в отдел полиции, чтобы вызволить задержанных.

Накануне днем глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что петербургской городской комиссии действует «пятая колонна», которая не заинтересована в выявлении нарушений.

Руководитель ЦИК призвала петербургскую комиссию принять меры вплоть до увольнения председателя территориального избиркома в ответ на нарушение правил хранения сейф-пакетов. По словам Памфиловой, налицо очевидное преступление. Член ЦИК Николай Левичев уточнил, что речь идёт об инциденте в Московском районе Петербурга. Прошлым вечером сейф с бюллетенями выносили за пределы участка, в это время документы могли подменить. О нарушениях в ночное время также сообщали из других районов города. В Кировском у металлических ящиков, куда должны были поместить документы после закрытия участков, обнаружили съёмное дно. В Адмиралтейском работники участковых комиссий после ночного совещания в администрации закрылись в помещениях без наблюдателей, при этом к ним не пускали даже других сотрудников избиркомов. Уже днём суды начали получать иски об отстранении членов комиссий. Больше всего таких дел поступило во Фрунзенский районный суд, который удалил с участков всех, чьи дела успел рассмотреть. А под вечер горожане стали сообщать, что видят в списках для надомного голосования своих знакомых и родственников, которые не просили доставить им урны.

Омбудсмену Петербурга в последний день голосования сказал, что нынешние выборы в городе отличаются большим масштабом нарушений, чем прошлые.