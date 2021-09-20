«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки почти четверти протоколов

Правящая партия по федеральным спискам набирает более 44% голосов.

Результат «единороссов» с момента поступления первых данных, по сведениям Центризбиркома, неизменно растет. За три часа он уже прибавил около 6 процентных пунктов. На втором месте идет КПРФ: партия, по предварительным данным, набирает свыше 22%, и пока это лучший результат коммунистов по федеральному списку более чем за 20 лет. На третьем месте после обработки четверти протоколов идет ЛДПР, которая набирает 8,5%. Четвертая – партия «Справедливая Россия – За правду» с резуотиаирм почти 7,5%. Преодолевает пока необходимый барьер для попадания в Думу и партия «Новые Люди», у нее свыше 6,5%. Правда, ее результат снижается с увеличением числа обработанных протоколов.

Между тем из 225 одномандатных округов «Единая Россия», по данным ЦИКа, выигрывает почти в 180. От КПРФ в округах лидирует лишь 18 кандидатов, а «справедливороссы» по этой системе пока могут рассчитывать на 7 мандатов.

Тем временем в 6 регионах, где было доступно электронное голосование, по его результатам «Единая Россия» набрала почти 55% голосов. Речь идет о данных из Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также Севастополя. Данные по Москве пока не опубликованы.

Прошедшие выборы не имели отношения к вопросу о распределении власти в стране. Они носили лишь ритуальный характер, сказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский.

В Совете Федерации не исключили введение санкций против стран, с территории которых фиксировались кибератаки на голосование. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что Россия будет обращаться к зарубежным властям с просьбой разобраться в ситуации. Председатель Совета Федерации назвала иностранное вмешательство и давление на россиян в ходе нынешних выборов беспрецедентным. При этом она отметила, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, замечено не было, а в целом назвала процесс демократичным, прозрачным и легитимным.