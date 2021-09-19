Жириновский связал низкие результаты ЛДПР на выборах с назначением Дегтярева в Хабаровск

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский связал низкие промежуточные результаты ЛДПР на выборах с ошибочным назначением Михаила Дегтярева врио губернатора в Хабаровск. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Большой ошибкой нашей было то, что мы уперлись в Хабаровск. Надо было мне – это от меня зависело – Дегтярева направлять в Курск, там была вакансия и нам предлагали. Я взял и уперся – Хабаровск. А там обиделись, решили, что мы Сергея Ивановича [Фургала] уже забыли, хотим, чтоб был обязательно от ЛДПР. Не надо было этого делать, его [Фургала] заменять нельзя. Фургал арестован, Дегтярева нельзя было направлять в Хабаровск, наоборот надо говорить: «Ребята, мы с вами, мы за Сергей Ивановича», они бы не знали, где Дегтярев. Дегтярев – была вакансия Курск, Ульяновск, это бы не было проблемой. Михаил был бы обязательно назначен временно исполняющим и победил бы с большей легкостью, чем там. Мы бы на всем Дальнем Востоке имели бы больше симпатий Мы рады за Михаила, но он этот результат получил бы в любом другом регионе, но весь Дальний Восток был бы с нами, если бы мы туда не послали Дегтярева. Жители не любят, когда им направляют чужаков. Плюс 3-5 процентов Дальний Восток бы дал», – сказал он.

М.Дегтярев отметил, что снижение результата партии также связано с коммунистическим трендом во власти.

«На наши места посадили новую партии «Новые люди», их 6-7 процентов – это наши. И коммунисты получили за счет Навального искусственно больше. Общая тенденция: начался легкий просталинский режим, а мы антисталинисты, поэтому те, кто за Сталина, они взбодрились. Ельцин еще был против, а сегодня вроде бы социализм опять говорят, и Сталин не такой плохой. Это идет вразрез с нашей программой, с нашими лозунгами», — заключил он.

По данным на 23.00 после подсчета 20 процентов голосов, «Единая Россия» получила 42,92 процента, КПРФ — 23,04 процента, ЛДПР — 8,77 процентоа, партия «Новые люди» — 6,87 процентов, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,14 процентов.