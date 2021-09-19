Кандидаты из «списка Собянина» проигрывают на выборах в Госдуму почти в трети одномандатных округов Москвы

Речь идет о представителях «Единой России», других партий и самовыдвиженцах, которые попали в перечень, опубликованный в блоге столичного мэра.

Как отмечает агентство ТАСС, в 196-м округе пока кандидат от КПРФ Валерий Рашкин опережает единоросса Тимофея Баженова, в 197-м вперед вырвался представитель коммунистов Михаил Лобанов, оставив на втором месте телеведущего Евгения Попова из «Единой России». В 200-м округе лидирует также представитель КПРФ Денис Парфенов, обогнавший самовыдвиженца артиста Дмитрия Певцова.