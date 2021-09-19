По результатам онлайн-голосования в шести регионах на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия»

Речь идет о Ростовской, Курской, Ярославской, Нижегородской и Мурманской областях, а также Севастополе. Данные по Москве пообещали опубликовать позже.

Картина онлайн-голосования немного отличается от общего подсчета голосов. Если первые и вторые места здесь также заняли партия власти и КПРФ, то уже третье место проголосовавшие дистанционно отдали «Справедливой России», а не ЛДПР. «Новые люди» пока также проходят в новый состав парламента.