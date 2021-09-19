ЦИК сообщил о признании недействительными около 8500 избирательных бюллетеней из-за нарушений на выборах

Центризбирком признал недействительными около 8500 избирательных бюллетеней из-за нарушений на выборах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

«У нас на 18.00 по 54-м избирательным участкам были признаны недействительными около 8500 избирательных бюллетеней по разным причинам. Здесь и повреждение сейф-пакета или неправильная его упаковка, здесь и неправильный реестр для выездного голосования», — рассказал он.

По словам Е.Шевченко, если ЦИК видит, что были какие-то нарушения, для комиссии «нет никаких проблем переносной или стационарный ящик аннулировать». «Чистота и легитимность превыше всего», — подчеркнул он.

Е.Шевченко также сообщил, что случаи вывода наблюдателей и журналистов с избирательных участков пока не подтвердились. «Я про такие случаи не слышал. По тем регионам, которые я курирую, а это регионы Приволжского федерального округа, таких случаев не было. Если кого-то выдворяли, мы это воспринимаем как ЧП, либо это было нарушение общественного порядка. Поэтому если такие случаи есть, будем внимательно смотреть и изучать. Но, по крайней мере, в пресс-центре ЦИКа, который три дня работал, ни одного такого случая не рассматривалось, потому что таких жалоб не поступало», — уточнил он.

Е.Шевченко добавил, что ЦИК очень внимательно отслеживает все нарушения, в том числе то, что выкладывают на эту тему в соцсетях. «Анализируем и поручаем нижестоящим комиссиям это все внимательно проверять», — заключил он.