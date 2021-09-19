Итоги выборов будут известны приблизительно в пять утра – член ЦИК Шевченко

Итоги выборов будут известны приблизительно в пять утра. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

«Сейчас информация меняется каждую секунду. Мы будем стараться, чтобы у нас часам к пяти утра было введено подавляющее большинство протоколов с участковых избирательных комиссий», — сказал он.